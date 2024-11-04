«Это ненормально». Цискаридзе раскритиковал ценовую политику главных театров страны

Цискаридзе: билет в театр не должен стоить как зарплата человека за месяц

Народный артист России и ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе раскритиковал ценовую политику главных театров страны, отметив, что билет на спектакль не должен стоить как зарплата человека за месяц. Об этом он заявил на лекции в рамках просветительского марафона «Знание.Первые», сообщило РИА «Новости» .

По его словам, на сегодняшний день главные театры России могут посещать только очень состоятельные люди.

«Не может билет на спектакль стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека. Это ненормально. Я не поддерживаю это», — заявил Цискаридзе.

Балетмейстер добавил, что когда он был артистом Большого театра, то в зале не было свободных мест, а сейчас приходит и видит, что «рядами пусто», так как люди просто не в состоянии купить билеты. При этом спекулянты на Театральной площади торгуют основными билетами.

Цискаридзе подчеркнул, что все главные театры страны финансируются из госбюджета и, следовательно, содержатся, в том числе и на налоги россиян. По этой причине они должны быть доступны простым людям, «должна быть отдельная программа по посещению для тех, кто хочет».

В начале года худрук театра «Модерн» Юрий Грымов заявил, что билеты в российские театры подорожали с начала год из-за высокого спроса среди зрителей.