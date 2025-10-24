ЦИК потребовал проверить указ Балицкого об увольнении члена избиркома

Центральная избирательная комиссии направит в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об увольнении члена регионального избиркома Галины Катющенко. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК .

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что указ демонстрирует вызывающее пренебрежение Балицким федеральным законодательством — освобождение от обязанностей члена избирательной комиссии находится вне компетенции губернатора.

«Очередной управленческий казус свидетельствует либо о грубом самоуправстве как отрыжке „порядков“, царящих в соседней стране, либо о глубоком правовом невежестве как самого губернатора, так и его подчиненных, рождающих подобные правовые „шедевры“ и выставляющих руководителя области на всеобщее посмешище», — сказала Памфилова.

ЦИК направит в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать акт очередного самоуправства Балицкого, заключила глава Центризбиркома.

