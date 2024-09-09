«Звезда»: жители Курской области голосовали на выборах главы региона под гул сирены воздушной тревоги

Выборы глав регионов прошли с 6 по 8 сентября в 21 регионе России. Жители Курской области не побоялись прийти на участки и отдать свои голоса на фоне регулярных сигналов воздушной тревоги, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Сами куряне подчеркнули, что гулу сирены не удалось их запугать. Голосование в области стало гражданским подвигом и для членов избирательных комиссий, и для самих жителей. Явка в Курской области перешагнула отметку в 57% — это один из самых высоких показателей в стране.

Отмечается, что избирательные участки в приграничных районах работали также и в пунктах временного размещения.