Цифровой профиль иностранца может заработать летом 2026 года

Власти России в ближайшее время должны принять необходимые нормативные акты, чтобы цифровой профиль иностранца заработал уже следующим летом. Об этом на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ заявил зампредседателя Дмитрий Медведев .

По его словам, с начала работы службы в режиме реального времени собрали и проверили более четырех миллионов биометрических данных иностранцев. Они выявили 30 тысяч мигрантов, которые пытались попасть в Россию с ограничением на въезд, находясь в розыске или по поддельным документам.

«Следующим шагом должно стать формирование цифрового профиля иностранного гражданина, объединяющего сведения о том или ином мигранте. Президент поручил создать ресурс до 30 июня следующего года», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что нужно принять необходимые для реализации указа главы государства нормативные акты, а также провести подготовку к масштабированию результатов эксперимента на территории России.

«Речь идет о технологических вопросах, об оснащении всех пунктов пропуска биометрическим оборудованием», — заключил он.

Медведев добавил, что идет работа над проектом Концепции миграционной политики на период 2026–2030 года.

Ранее мигрантов с опасными болезнями предложили не пускать в Россию.