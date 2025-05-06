Цифровой проект для поиска двойников среди героев ВОВ запустили в России

В России стартовал уникальный патриотический проект «Отражение героя», который с помощью технологий искусственного интеллекта позволяет каждому найти своего «исторического близнеца». Инициатива приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проект уже запустили в Москве и Волгограде. Скоро он стартует в Курске.

Специальные стелы с камерами анализируют внешность пользователя и за секунды находят среди знаменитых людей того, кто больше всего на него похож.

«Проект „Отражение героя“ с помощью алгоритмов искусственного интеллекта должен познакомить людей с героической историей России и ее великими деятелями», — пояснил генеральный директор компании NtechLab – партнера Ростеха – Алексей Паламарчук.

Волгоград стал одним из первых городов, где установили такие стелы — они расположены у Музея-панорамы «Сталинградская битва». В Москве интерактивные экраны работают на ВДНХ: у главного входа, в парке «Орион», павильонах «Космонавтика и авиация», «Земледелие» и других точках.

Особенность проекта — полная технологическая независимость. Система работает на базе отечественного решения Ntechlab FindFace Multi без использования иностранных компонентов. Для молодежи разработчики добавили элементы геймификации, превратив изучение истории в увлекательный интерактивный опыт.