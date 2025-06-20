Цифровой контроль и другая программа. Как школы перейдут на новые стандарты

Минпросвещения намерено ввести единые стандарты по всем школьным предметам с 1 сентября. Заместитель директора Института содержания и методов обучения имени Леднева Людмила Лагунова в беседе с 360.ru отметила, что это позволит синхронизировать учебный процесс с требованиями государственной итоговой аттестации.

По словам Лагуновой, так ребенок, пришедший сдавать экзамен, не встретит темы, не изученные в школе. Кроме того, инициатива позволит родителям отказаться от репетиторов и другой дополнительной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ .

«Это один из элементов построения единого содержания образования. И слово „стандартность“ здесь употреблено в значении единых требований к преподаванию предмета и проверки результатов освоения этого предмета обучающимися. Простыми словами, программа синхронизирована с кодификаторами государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ)», — сказала она.

Также в министерстве намерены ввести поурочное планирование по мировоззренческим предметам, которые поименованы в законе — русский язык, литература, история, обществознание, география, основа безопасности и защиты родины.

«Когда в школе будут изучать эти предметы, у них будет уже поурочное планирование. Если ребенок переходит из одной школы в другую, он не теряет ни одной темы, потому что темы строго определены программой», — сказала Лагунова.

Для контроля за исполнением новых стандартов разработали специальный цифровой конструктор рабочих программ, присваивающий каждой школе уникальный ID. Это позволит проверяющим оперативно оценивать соответствие учебного процесса утвержденным стандартам.

Сейчас во всех федеральных округах проводят методические совещания с директорами школ по переходу на новую систему. Уже с 1 сентября в школах заработает новая программа обучения.