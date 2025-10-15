Священник Береговой рассказал, что венчание невозможно без регистрации брака в ЗАГСе

Отец Владислав отметил, что церковь рассматривает истинный брак как вечный союз, и уважительно относится к официальным отношениям, закрепленным государством. Именно поэтому венчание без предварительного оформления документов в ЗАГСе недопустимо.

Священнослужитель привел конкретные примеры из опыта 1990-х годов, когда недобросовестные граждане пытались воспользоваться доверием церкви. Мужчины часто приходили в храмы вместе с женщинами, заявляя о своей глубокой вере и обещая оформить бумаги позже. Однако вскоре выяснялось, что многие из них уже состояли в браке, и женщины оказывались их любовницами.

Сегодня Русская православная церковь приняла четкое правило: венчание возможно только после официальной регистрации брака. Это позволяет избежать повторения неприятных ситуаций и сохранить уважение к институту семьи, заключил Береговой.