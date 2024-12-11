Церемония вручения медалей «За офицерскую честь» прошла в Центральном Доме Российской Армии

Порядка 200 военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и ветеранов наградили в Центральном Доме Российской Армии. Медали «За офицерскую честь» удостоились 40 человек. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Торжественную церемонию также посетили свыше 25 Героев России и Советского Союза. Один из них — председатель Президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», генерал-майор Сергей Липовой. Он выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину в его решении достичь всех целей и задач специальной военной операции.

«Время требует от каждого из нас — армии и гражданского общества — приложения всех усилий, способных привести Россию к безоговорочной Победе! Уверен, что так и будет!» — отметил Липовой.