Цены растут двузначными темпами. Стоимость аренды жилья в России побила все рекорды

В третьем квартале текущего года в России наблюдался значительный рост цен на аренду жилья. Ставки обновили рекордные значения: в Москве — 111 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 56 тысяч рублей, в ряде других городов — 43 тысячи рублей, сообщили в компании «Дом.РФ».

Стоимость аренды жилья в Москве увеличилась на 25%, в Санкт-Петербурге — на 17%, а в остальных городах — в среднем на 12%.

«По сравнению с показателями конца 2022 — начала 2023 года, когда на рынке аренды наблюдался избыток предложения, арендные ставки в столичных городах выросли на 70%, в других городах — почти в полтора раза», — процитировало РИА «Новости» отчет компании.

Даже несмотря на то, что соотношение спроса и предложения на рынке стабилизировалось, стоимость аренды продолжает расти. По данным «Дом.РФ», количество активных объявлений о сдаче квартир в третьем квартале подряд составляет 55–56 тысяч, что примерно на треть больше минимальных значений, зафиксированных в конце 2023 года.

В начале октября стало известно, что стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве увеличилась на 11,4% по сравнению с августом и составила 80 тысяч рублей. На втором месте по подорожанию оказался Краснодар, там цена возросла на 9,1%, достигнув чуть более 28 тысяч рублей.