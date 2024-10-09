«Газета.ru»: аренда однокомнатных квартир сильнее всего подорожала в Москве и Краснодаре

В России вновь наблюдается рост цен на аренду жилья, затрагивающий не только Москву, но и другие регионы. К такому заключению пришли аналитики сервиса по подбору недвижимости, которые представили результаты исследования «Газете.ru» .

По итогам сентября средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве увеличилась на 11,4% по сравнению с августом и составила 80 тысяч рублей. Краснодар оказался на втором месте по росту цен: медианная стоимость аренды квартир там возросла на 9,1%, достигнув чуть более 28 тысяч рублей, как указано в опубликованном отчете.

Также отметим, что в столице наблюдается повышение цен и на квартиры большего метража: двухкомнатные квартиры подорожали на 6,8%, а трехкомнатные — на 7,2%. Эксперты подтверждают, что рост цен на аренду жилья фиксируется также в других регионах страны, добавил сайт KP.RU.