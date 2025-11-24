Цены на жилье в России взлетят на 10-15% в 2027 году

Жилье в 2027 году подорожает значительно выше уровня инфляции — на 10-15%. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг.

По его мнению, ставка по рыночной ипотеке к тому моменту опустится ниже 10%.

«По такой ставке люди начинают массово брать ипотеку, спрос может вырасти кратно», — добавил Гольдберг.

После этого цены вырастут и доступность жилья снова окажется под угрозой, подчеркнул аналитик.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил решить жилищную проблему за счет нераспроданных квартир. Согласно его идее, застройщики смогут сдавать их в аренду государству на долгий срок, а нуждающиеся впоследствии смогут выкупить жилье.