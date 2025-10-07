Россиян призвали не ждать снижения цен на недвижимость в крупных городах

Риелтор Перескокова: цены на недвижимость в Москве понижаться не будут

В Москве и других крупных городах в ближайшее время не стоит ожидать снижения цен на недвижимость, будь то новостройки или вторичный рынок, поскольку спрос на жилье остается высоким. Об этом 360.ru рассказала риелтор Наталья Перескокова.

По ее словам, в начале 2025 года цены были в стагнации, однако сейчас, когда Центробанк снизил ключевую ставку и, соответственно, снизились проценты по вкладам, россияне вновь начинают вкладывать деньги в недвижимость.

«На сегодняшний день говорить о снижении цен в столице и других крупных городах некорректно. Более того, в премиум-сегменте цены продолжают расти», — сказала собеседница 360.ru.

Перескокова добавила, что в сегменте новостроек эконом-класса можно найти скидки, замаскированные под рассрочки или маркетинговые акции.

«Это делается для привлечения покупателей, поскольку рынок новостроек в эконом-сегменте перегрет, цены очень завышены, и таким образом они немного регулируются», — пояснила эксперт.

Риелтор добавила, что в некоторых регионах, например Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и Новосибирске, наблюдается падение спроса на недвижимость. Однако приведет ли это к корректировке цен, пока говорить рано.

Ранее россиян предупредили, что в конце года цены на вторичное жилье в Москве могут вырасти на 5%.