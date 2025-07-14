Россиян предупредили о росте цен на вторичное жилье к концу года

Появившиеся в СМИ сообщения о снижении стоимости жилья на вторичном рынке не отражают общую тенденцию. На самом деле вторичка растет в цене. Об этом 360.ru сообщил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

По его словам, снижение может наблюдаться в отдельных регионах с учетом их особенностей. Например, в Калининградской области изначально завышенные цены в объявлениях будут приходить к реальным, что может считываться как падение. Однако в целом ситуация на рынке иная.

«Многие аналитики не делают различий между ценами в объявлениях и ценами реальных сделок. Это проблема, которая приводит к неверным выводам», — отметил собеседник 360.ru.

По словам эксперта, в Москве и Московской области есть существенный экономический потенциал к росту стоимости вторичного жилья — на 30-40%. Но в полном объеме эти цифры, конечно, не реализуются.

«Будут сдерживающие факторы: высокие ставки по ипотеке и определенные меры, предпринимаемые Центробанком для ограничения кредитования. Доступной ипотеки у нас не будет еще долго, и, соответственно, рост будет довольно плавным. До конца года прогнозирую в пределах 10%», — сказал Барсуков.

Он добавил, что цены на новостройки тоже продемонстрируют рост, хотя потенциала к этому с точки зрения экономики нет. Тем не менее застройщики могут искусственно поднимать стоимость.

«Думаю, застройщики постараются сделать так, чтобы к концу года нарисовался рост на 5-7%. На первичном рынке легко манипулировать ценами», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что с начала года стоимость квартир в российских новостройках увеличилась в среднем на 7-9%.