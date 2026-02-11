Цены на цветы в преддверии Дня всех влюбленных вырастут в России на 30%

В преддверии праздника отмечается увеличение стоимости цветов, что связано с логистическими трудностями и повышением спроса примерно на 30%. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила флорист-дизайнер Серафима Агеенко.

Флорист уточнила, что в топе продаж к 14 февраля лидируют розы, причем в последние годы популярным стал тренд на «вывернутые» розы, выполненные в французской технике. Для создания таких цветов мастера вручную преобразуют бутоны, пока они еще не раскрылись, что придает им особую пышность. На втором месте по популярности — хризантемы, благодаря их долговечности. Также в преддверии весны в фаворе гладиолусы, гортензия, гиацинты, пионы и мимоза, хотя последняя и сложно поддается сохранению свежести.

Серафима Агеенко дала рекомендации по уходу за цветами: не следует размещать их на подоконниках или рядом с отопительными приборами, также лучше избегать кухни из-за сухости и тепла. Для сохранения свежести роз необходимо, чтобы уровень воды в вазе достигал более половины их стебля, а для тюльпанов, ирисов и гиацинтов достаточно около 10 сантиметров воды, при этом важно часто подливать ее.