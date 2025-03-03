Аллергологи призвали мужчин не дарить женщинам лилии на 8 Марта

Аллергологи-иммунологи, беседуя с телеканалом «Звезда» , дали советы по выбору цветов для женщин к 8 Марта.

Специалисты рекомендуют воздержаться от лилий, поскольку они самые аллергенные и могут вызвать раздражение слизистой оболочки даже у тех, кто раньше не страдал аллергией.

«Ярко цветущие растения с большим количеством пыльцы, например лилии, резко вызывают раздражение слизистой оболочки даже при отсутствии аллергии», — объяснила аллерголог Надежда Логина.

По словам специалиста, остальные популярные цветы, такие как розы или тюльпаны, вызывают аллергию реже.

Кроме того, медики напомнили, что аллергия может возникнуть не только из-за пыльцы самих растений, но и из-за средств, которыми обрабатывают цветы в магазинах.