Центры активности и группы пятен на Солнце показались на видимой с Земли стороны

На Солнце появляются крупные активные области и группы пятен, которые недавно стали источником мощных взрывов на его обратной стороне. Сейчас из-за края солнечного диска видны только верхушки магнитных петель, которые поднимаются над поверхностью на 100–200 тысяч километров. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН .

«В любом случае риски сильных вспышек на ближайшие дни выставлены на одни из самых высоких за это лето уровней. Через несколько дней можно будет подвести промежуточные итоги, сколько и чего из этого досталось Земле», — говорится в сообщении.

В последние дни в этих областях фиксировалась особенно сильная активность. Так, 20 и 21 августа там произошли мощные взрывы, в результате которых в космос были выброшены три крупных протуберанца и облака плазмы, но все они ушли мимо Земли в сторону Марса.

Ранее нетипично яркий метеор в Японии на мгновение отменил ночь. Директор Сэндайского космического музея в Сацумасэндай Маэда Тосихиса объяснил, что эффект огненного шара могла вызвать космическая пыль и фрагменты астероидов при вхождении в атмосферу Земли.