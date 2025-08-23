Центры активности и группы пятен на Солнце показались на видимой с Земли стороны
На Солнце появляются крупные активные области и группы пятен, которые недавно стали источником мощных взрывов на его обратной стороне. Сейчас из-за края солнечного диска видны только верхушки магнитных петель, которые поднимаются над поверхностью на 100–200 тысяч километров. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«В любом случае риски сильных вспышек на ближайшие дни выставлены на одни из самых высоких за это лето уровней. Через несколько дней можно будет подвести промежуточные итоги, сколько и чего из этого досталось Земле», — говорится в сообщении.
В последние дни в этих областях фиксировалась особенно сильная активность. Так, 20 и 21 августа там произошли мощные взрывы, в результате которых в космос были выброшены три крупных протуберанца и облака плазмы, но все они ушли мимо Земли в сторону Марса.
