Нетипично яркий метеор в Японии на мгновение отменил ночь

Над западной Японией в ночь на 20 августа пролетел яркий метеор. Он осветил небо так, что на мгновение стало светло, как днем, сообщил NHK. .

Стационарные камеры телеканала в аэропортах Кагосима, Фукуока и Мацуяма запечатлели падение огненного шара в 23:08 (17:08 по московскому времени). Хороший вид открылся в префектурах Кагосима и Миядзаки.

Эффект огненного шара могла вызвать космическая пыль и фрагменты астероидов при вхождении в атмосферу Земли, объяснил директор Сэндайского космического музея в Сацумасэндай Маэда Тосихиса. Он сообщил, что от этого исключительно яркого метеора стало светло, как днем, и допустил, что его обломки упали в море в виде метеорита.

Ранее ученые сообщили о выбросе одного из самых крупных за последние годы протуберанцев у южного полюса Солнца. Это самые опасные явления космической погоды.