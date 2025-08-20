Нетипично яркий метеор в Японии на мгновение отменил ночь

Яркий метеор в видео огненного шара пролетел над Японией

Thomas Winstone/Keystone Press Agency
Над западной Японией в ночь на 20 августа пролетел яркий метеор. Он осветил небо так, что на мгновение стало светло, как днем, сообщил NHK..

Стационарные камеры телеканала в аэропортах Кагосима, Фукуока и Мацуяма запечатлели падение огненного шара в 23:08 (17:08 по московскому времени). Хороший вид открылся в префектурах Кагосима и Миядзаки.

Эффект огненного шара могла вызвать космическая пыль и фрагменты астероидов при вхождении в атмосферу Земли, объяснил директор Сэндайского космического музея в Сацумасэндай Маэда Тосихиса. Он сообщил, что от этого исключительно яркого метеора стало светло, как днем, и допустил, что его обломки упали в море в виде метеорита.

