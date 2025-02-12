Центробанку предложили наносить на купюры флаг России

Институт социально-экономического анализа и программ развития предложил Банку России наносить на купюры российский флаг. Об этом со ссылкой на фрагмент письма за подписью директора учреждения Андрея Шурикова сообщило РИА «Новости» .

«Предлагается рассмотреть возможность, наряду с государственным гербом Российской Федерации, также сделать обязательным нанесение государственного флага России, как одного из трех главных символов государства», — говорится в обращении эксперта.

Также Шуриков подчеркнул, что наличие сразу двух государственных символов на банкнотах положительно повлияет на развитие патриотического самосознания россиян. Кроме того, денежные знаки — это визитная карточка страны, которая отражает ее культуру и историю.

Ранее в ЦБ заявили, что выпустят обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года. Еще в банке рассказали, почему решили возобновить выпуск бумажных 5 и 10 рублей. Раньше такие деньги быстро изнашивались, а теперь их будут дополнительно покрывать защитным лаком.