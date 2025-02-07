В Центробанке раскрыли, когда выпустят новую купюру 1000 рублей

Банк России выпустит обновленную банкноту 1000 рублей в конце года. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

«Банк России планирует представить обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года», — заявили в банке.

Также ЦБ ответил на вопрос, почему снова стал выпускать бумажные купюры по пять и 10 рублей. В нулевых они пользовались большим спросом у россиян, но быстро изнашивались. В итоге приняли решение заменить их на монеты.

Теперь времена изменились. Людям удобнее использовать бумажные деньги, потому что они занимают меньше места в кошельке.

«В 2022 году Банк России возобновил печать таких банкнот. Теперь они дополнительно покрываются защитным лаком», — объяснили представители регулятора.

В ЦБ отметили, что печать новых банкнот выгоднее чеканки монет. Кроме того, перевозить бумажные купюры легче, чем тяжелые монеты.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина приняла участие в голосовании по дизайну новой купюры в 1000 рублей. Онлайн-голосование на сайте ЦБ началось 29 ноября и закончилось 12 декабря.