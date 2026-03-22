В Москве в 2026 году проведут беспрецедентные объемы реставрационных работ. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин .

Он отметил, что реставраторы восстановят Центральный Московский ипподром. Они вернут исторический облик Главного корпуса и знаменитых пилонов ворот с конными скульптурами.

Также в мегаполисе продолжают реставрировать Политехнический музей, Центральный телеграф на Тверской улице, усадьбу Останкино, экспериментальный жилой дом в Кривоарбатском переулке.

В список зданий, которые восстанавливают специалисты, вошли палаты XVII века на Пречистенке, усадьбы Бахрушина, дом Мальцевых на Большой Якиманке и городская усадьба на Пречистинке.

«Также не прекращаются работы на ВДНХ, в усадебных комплексах Кузьминки, Коломенское, Виноградово и других», — добавил Собянин.

Ранее в Лобне начали готовить к реставрации Спасский храм. Специалисты сняли штукатурку со стен на нижней части сооружения.