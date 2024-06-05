Центр исследований международных институтов: ФАО может начать обеспечивать взаимодействие G20 по вопросам биоэкономики

Биоэкономика — постепенная замена нефти, угля и другого топлива на органические отходы промышленности. Какой путь ждет данную сферу, рассказали Ирина Попова и Ольга Колмар из Центра исследований международных институтов Президентской академии в беседе с kp.ru .

Эксперты предположили, что в ближайшие годы эта тема укоренится в повестке G20. Объединение придет к формированию единых подходов к развитию биоэкономики.

По мнению специалистов, одним из основных институтов, обеспечивающих взаимодействие участников «двадцатки» по соответствующим вопросам, станет продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).