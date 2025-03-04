Ценам на кофе в России предсказали рекордный рост к концу года. Скачок будет под 40%

Глава Fstok.ru Колчина: цены на кофе в России поднимутся на 30-40%

Цены на кофе в российских магазинах взлетят к концу 2025 года на 30–40%. Об этом «Газете.Ru» рассказала основатель онлайн-магазина Fstok.ru Анастасия Колчина.

Она объяснила, что на подорожание кофе большое влияние оказала пандемия — из-за возникли проблемы с логистикой и добычей кофейных зерен. Немаловажную роль сыграли и антироссийские санкции, а также рост цен на топливо и перевозки, отметила Колчина.

«Увеличиваются затраты на рабочую силу, удобрения и другие ресурсы для выращивания кофе в странах-производителях», — добавила она.

Еще один удар по стоимости нанесли неблагоприятные климатические условия в странах-производителях. По словам предпринимательницы, из-за изменения климата снизились объемы урожая, что тоже приведет к подорожанию

Стоит учитывать и то, что кофе набирает все большую популярность в мире, особенно в Индии и в Китае, подчеркнула Колчина.

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