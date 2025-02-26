Эксперт Семенов предупредил о возможном подорожании хлеба на 10-12%

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов в беседе с aif.ru сообщил о возможном подорожании хлеба на 10–12%. Это связано с ростом себестоимости производства на 25–27%.

Специалист отметил, что финальная цена зависит от договоренностей с торговыми сетями. Повышение стоимости связано с увеличением затрат на сырье, оборудование, энергоресурсы и логистику, передает сайт «7Дней.ru».

Несмотря на стабильность российского рынка хлеба, Минсельхоз признал рост издержек производителей. Так, за прошедший месяц пшеничный хлеб подорожал на 0,1%, а стоимость ржано-пшеничного изделия увеличилась на 0,6%.