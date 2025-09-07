Цена на лососевую икру в России выросла на 41% за год

В России резко подорожала лососевая икра. За год ее средняя цена выросла на 41% — с 5,8 тысячи до 9,3 тысячи рублей за килограмм. По данным Telegram-канала Mash , основная причина в слабом улове 2024 года: горбуши выловили в 3,5 раза меньше, чем годом ранее.

Самая доступная икра раньше продавалась в Приволжском округе по пять тысяч рублей, теперь — около восьми тысяч. Дороже всего продукт обходится жителям Центрального округа — цены доходят до 10 тысяч рублей за килограмм.

Эксперты отмечают, что для снижения цен улов должен вырасти втрое, но в этом году он увеличился лишь на 60%. Рыбаки считают, что теплая вода изменила миграцию рыбы и снизила ее количество.

Россия почти полностью заменила импортную продукцию из минтая отечественной. В 2022 году заграничные поставки упали до исторического минимума — 158 тонн.