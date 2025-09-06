Россия почти полностью заменила импортную продукцию из минтая отечественной

Российский минтай почти полностью вытеснил импортный с внутреннего рынка. Как сообщили в Ассоциации добытчиков, в прошлом году в страну завезли всего 158 тонн, тогда как собственное производство составило 183 тысячи тонн — менее 1% от общего объема. Об этом сообщил президент АДМ Алексей Булгак.

«Импортные поставки в 2022 году упали до исторического минимума — 158 тонн, в том числе 134 тонны филе минтая и 24 тонны минтаевого сурими», — рассказал Буглак.

По его словам, это почти в 11 раз меньше, чем в 2021 году. Тогда объем поставок достиг 1,7 тысячи тонн. При этом в 2014 году Россия импортировала более 20 тысяч тонн филе минтая и сурими.

Ранее в Минэкономразвития призвали адаптироваться к крепкому рублю. Россия построила открытую экспортно-ориентированную экономику, в которой фиксируется рост экспорта, требующий балансировки.