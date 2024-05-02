Общество 02 мая 2024, 15:26 Целями СВО назвали возрождение мира и уважения к разным культурам Руководитель исполкома МГРО ЕР Руднев: СВО возродит уважение к разным религиям РИА «Новости»

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Российские бойцы сражаются за то, чтобы в оказавшихся в оккупации городах снова наступил мир и уважение к разным культурам и традициям. Такое мнение выразил руководитель исполкома МГРО «Единая Россия» Максим Руднев в своем Telegram-канале.

Он напомнил о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. По его словам, тогда старая Одесса умерла. А мирные жители, которые хотели говорить по-русски, попали в смертельную ловушку.

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«После этой трагедии Одесса, если не умерла, то точно перестала быть прежней», — подчеркнул Руднев.

Он указал на то, что сейчас приезжие украинцы учат одесситов, на каком языке им разговаривать и какие песни петь. К людям стали относиться, как к скоту, заверил руководитель исполкома МГРО «Единая Россия».

Руднев пожелал Одессе снова обрести свободу и «стать Одессой», а также чтобы вновь появилось уважение к другим культурам и религиям.

«Именно для этого Россия проводит специальную военную операцию, а мы всем, чем можем, помогаем нашим бойцам на передовой!» — резюмировал он.