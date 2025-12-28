ЦБ включил крупные переводы по СБП в список признаков мошеннических операций

Центробанк расширил перечень признаков, указывающих на потенциальные мошеннические операции, что может сказаться на издержках банков. Об этом РИА «Новости» заявил Старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Павел Жолобов.

ЦБ с 1 января внес в список признаков мошенничества перевод через Систему быстрых платежей на сумму от 200 тысяч рублей на счет другого банка с дальнейшим перечислением. Также в перечень попала попытка внесения наличных с использованием цифровой карты через банкомат.

Признаком мошеннической схемы будут также считаться использование нетипичного ПО или провайдера и смена номера телефона для авторизации в банковских онлайн-сервисах или на «Госуслугах» менее чем за 48 часов до перевода.

По мнению эксперта Жолобова, такие меры увеличат затраты банков. По его словам, дороже всего для финансовых организаций обойдется выстраивание каналов связи от операторов, владельцев мессенджеров и сайтов. Это потребуется для выявления случаев нетипичных телефонных переговоров, увеличения числа сообщений и нехарактерного трафика, уточнил специалист.

Ранее мошенники стали обманывать россиян под видом оформления отказа от статуса самозанятого. Преступники представляются сотрудниками налоговой и убеждают жертву назвать код из СМС.