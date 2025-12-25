Мошенники придумали схему обмана с оформлением отказа от статуса самозанятого

Аферисты начали обманывать граждан под предлогом оформления отказа от статуса самозанятого. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками налоговой службы. Преступники убеждают жертв, что отказ от статуса самозанятого якобы оформлен с нарушениями.

«Под этим предлогом требуют прибыть в отделение ФНС, а для „подтверждения записи“ просят назвать код из СМС», — подчеркнули в МВД.

После получения доступа к коду, мошенники рассказывают жертве о взломе личного кабинета на «Госуслугах» и раскручивают стандартную схему с фейковыми сотрудниками ФСБ и представителями Центробанка.

В МВД добавили, что налоговая и другие госслужбы не решают по телефону вопросы, касающиеся статуса самозанятых, и не используют иностранные мессенджеры.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с новогодними подарками. Злоумышленники предлагают пенсионерам, многодетным семьям и другим категориям жителей выплаты к праздникам и убеждают сказать данные банковской карты.