ЦБ продлил ограничения на переводы средств нерезидентов из недружественных стран

Центральный банк России сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов доверительных управляющих и брокеров. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Соответствующие операции приостановят еще на шесть месяцев с 1 апреля 2025 года.
Ограничения касаются переводов со счетов, открытых юридическими и физическими лицами у российских доверительных управляющих и брокеров. Их ввели с 1 апреля 2022 года. Решение, отметили в Банке России, приняли для поддержания финансовой стабильности.
Ранее Центробанк также продлил ограничения на перевод средств за рубеж на шесть месяцев. Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран в течение месяца по-прежнему смогут перевести на счета в зарубежных банках не более миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.
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