Дело «Макфы» отказались передать в арбитражный суд | 360°

Криминал 06 мая 2024, 17:31 Дело «Макфы» отказались передать в арбитражный суд Адвокат Айвар заявила об отказе передать дело «Макфы» в арбитражный суд РИА «Новости»

Читать 360 в

Центральный районный суд Челябинска отказался удовлетворить ходатайство о передаче в арбитражный суд иска об обращении в доход России имущества производителя макарон «Макфа». Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила адвокат Людмила Айвар, представляющая одного из ответчиков, Михаила Юревича.

В распоряжении агентства также появилась копия документа, из которого следует, что судебный пристав-исполнитель наложил арест на АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа» АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», АО «Долговское» и другие предприятия, указав сумму в 100 триллионов рублей. Такую меру приняли на основании исполнительного документа от Центрального районного суда Челябинска.

Реклама

В соответчиках по иску указали более 30 компаний и 10 человек, среди них есть основатель «Макфы», бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, а также экс-гендиректор «Макфы», экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.

Адвокат управляющей компании «Макфа» Павел Хлюстов ранее указывал в беседе с РИА «Новости», что сумма, указанная приставом, была некорректной. В действительности, по его словам, речь идет о 46 миллиардах рублей.

Цифра в 100 триллионов рублей, подчеркнул Хлюстов, может быть обусловлена двумя причинами — либо невнимательностью, либо «умышленным искажением информации». Целью последнего, по его мнению, могло быть стремление сформировать негативное общественное мнение о стоимости имущества.

Источник агентства отметил, что иски к Белоусову и Юревичу подавали из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, у кого был доступ к управлению компаниями концерна.