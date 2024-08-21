Трудовая миграция в России начала снижаться
«Коммерсант»: в России сократилась межрегиональная трудовая миграция
С 2018 года количество россиян, готовых переехать в другой регион страны ради работы, продолжило уменьшаться, сейчас объем такой трудовой миграции составляет не более 2,7 миллиона человек. Об этом сообщил «Коммерсант».
Из общего числа трудовых мигрантов от 1,6 до 1,8 миллиона являются временными работниками, а более одного миллиона — так называемыми «маятниковыми» работниками, которые ежедневно перемещаются между домом и местом работы. Основная часть «маятниковой» миграции связана с занятостью в Москве, сообщили авторы статьи.
По данным издания, снижение интереса к переезду объясняется уменьшением доли мобильной молодежи в занятом населении, а также общим снижением уровня безработицы.
Согласно аналитической записке Никиты Мкртчяна, ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, внутрироссийская миграция в последние годы продолжает сокращаться. Выводы основаны на данных регулярных обследований рабочей силы, проводимых Росстатом.
По оценкам статистического ведомства, за последние пять лет внутрироссийская миграция уменьшилась примерно на 300 тысяч человек в год.
Ранее в МИД заявили, что Россия открыта для граждан других стран.