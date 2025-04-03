Демограф Крупнов: государство должно поддерживать семьи, которые хотят иметь трех детей

Демограф Юрий Крупнов в беседе с РИАМО высказал мнение, что человечество в ближайшее десятилетие столкнется с вымиранием из-за снижения рождаемости.
«Демографический кризис разразился по всему миру. По разным статистическим данным, в ближайшие пять-семь лет человечество перейдет в стадию вымирания. Мы присутствуем при историческом моменте. Семью нужно «собирать» и «перезапускать» заново», — процитировало радио Sputnik специалиста.
Крупнов предлагает рассматривать рождение ребенка как инвестиционный проект. Государство и экономика должны поддерживать семьи, которые хотят иметь трех или четырех детей, создавая бренд «Русская семья». Демограф уверен, что только так можно остановить сокращение населения.
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