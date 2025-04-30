«Труд должен быть дооценен». В Госдуме предложили повысить МРОТ

Минимальный уровень оплаты труда в России следует поднять с 22 тысяч до 34 тысяч рублей. С такой инициативой выступила партия ЛДПР, сообщил 360.ru председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат рассказал, что фракция скоро внесет проект о повышении МРОТ в Госдуму, чтобы парламентарии ознакомились с ним до рассмотрения проекта бюджета.

«Мы считаем, что в России труд должен быть дооценен. Сегодня МРОТ составляет 22 тысячи. Это та сумма, которую получают <… > порядка четырех миллионов наших граждан. При удержании 4% получается еще меньше», — отметил Нилов.

Он также призвал установить предельную стоимость одного рабочего часа на уровне 300 рублей.

«Это для тех граждан, кто работает в формате неполной занятости. Сегодня исходя из МРОТ час стоит примерно 120 рублей, это тоже крайне низкий уровень оплаты», — уточнил депутат.

В пояснительной записке авторы инициативы объяснили, что в стране растет уровень инфляции, поэтому МРОТ необходимо повысить. Также они призвали ежегодно проводить индексацию минимального почасового размера оплаты труда исходя из индекса роста потребительских цен.

Авторы проекта полагают, что в случае его принятия огромный разрыв в доходах россиян снизится, а работники получат возможность обеспечить семьям достойный уровень жизни.