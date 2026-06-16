Три нефтетрейдера в России сговорились для завышения цен на топливо

ФАС возбудила против трех нефтетрейдеров дело о картельном сговоре на бирже

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора у трех отечественных трейдеров, торговавших нефтепродуктами на бирже. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС уточнила, что внеплановые проверки выявили сговор компаний «Хансел», «Агроторг» и «Солид — товарные рынки». Речь идет о признаках антиконкурентного соглашения для перепродажи дизельного топлива и бензина по завышенным ценам и получения дохода в крупном размере.

Теперь виновникам грозят административные штрафы по статье КоАП о заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию.

В конце апреля кабмин России утвердил список 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми ФАС и Минэнерго заключили соглашения для стабилизации рынка топлива. Также до 31 июля сохраняется запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей, бензина для производителей и непроизводителей.

Ранее ФАС запросила данные о ценах у производителей автомобильных масел.