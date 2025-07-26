Три моста Петербурга окрасятся в цвета триколора в День ВМФ

В Санкт-Петербурге в День Военно-Морского Флота мосты Бетанкура, Дворцовый и Троицкий окрасятся в цвета триколора. В честь праздника также зажгут факелы Ростральных колонн, сообщили в пресс-службе губернатора Северной столицы .

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что огни на стрелке Васильевского острова появятся одновременно с полуденным выстрелом пушки Петропавловской крепости. Тематическая иллюминация мостов будет работать почти шесть часов — с 22:10 27 июля до 3:55 28 июля

Мост Бетанкура украсят 1397 светодиодов, Троицкий — 1151, Дворцовый — 650. Центральный пролет Дворцового моста будет окрашен в синий цвет, боковые — в белый и красный цвета.

Ранее 360.ru выяснил, где и как пройдет празднование Дня ВМФ, а также что лучше подарить военным морякам и ветеранам флота.