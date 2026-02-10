Три главврача ушли с постов в Екатеринбурге за один день

E1.ru: в Екатеринбурге за сутки уволились три главных врача

В Екатеринбурге за один день свои должности покинули сразу три главных врача медицинских учреждений. В их числе — руководитель тубдиспансера Ирина Лихачева. Об этом сообщил портал E1.ru .

В свердловском Минздраве подтвердили ее отставку, но официальную причину не назвали.

Лихачева руководила учреждением восемь лет. Один из собеседников издания связал ее уход с показателями диспансера в оценке эффективности лечения.

«Наш тубдиспансер находится в конце списка в оценке эффективности лечения среди регионов. Мы на 83-м месте, а по впервые выявленным — на 59-м месте. Второй показатель тоже важен, и если мы не на последнем месте, то это говорит о качестве работы медиков», — пояснил собеседник.

В тот же день пост покинул главный врач городской больницы № 6 Роберт Соловьев. Источники связали его уход с обысками, которые ранее прошли у него дома.

Издание писало, что следственные действия затронули также сына Соловьева, а суд санкционировал арест главврача по делу о посредничестве во взяточничестве.

Еще одним руководителем, который оставил свою должность, стал главный врач Центральной городской больницы № 7 Евгений Барац. По данным журналистов, он подал заявление об увольнении сам, причины решения официально не озвучили.

Ранее в Татарстане сняли с поста главного врача онкодиспансера Ильгиза Хидиятова после изучения информации о его доходах и расходах.