Главврача онкодиспансера в Татарстане сняли с должности из-за утраты доверия

Главного врача онкодиспансера в Татарстане Ильгиза Хидиятова уволили в связи с утратой доверия после изучения информации о его доходах и расходах. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Правоохранители установили, что коммерческие организации оплачивали бытовую технику и аренду автомобиля бывшего главврача одновременно с заключением с ним государственных контрактов.

Хидиятов скрыл сведения о страховом договоре жизни на пять миллионов рублей. По данным прокуратуры, он также приобрел имущество стоимостью свыше 17 миллионов рублей и оформил его на родственника.

Ранее в Пятигорске по подозрению в коррупции задержали главу управления Федерального агентства по делам национальностей. По версии следствия, чиновник нанес бюджету ущерб на 20 миллионов рублей, способствовав аренде помещений по завышенной цене. Уголовное дело против него Следственный комитет возбудил по материалам оперативно-разыскной деятельности сотрудников ФСБ и МВД.