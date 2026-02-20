Три детсада и школа откроются в Невском районе Петербурга в 2026 году

В текущем году в Невском районе Санкт-Петербурга планируется открытие двух отделений врачей общей практики, трех зданий детских садов и школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» , ссылаясь на слова главы администрации Алексея Гульчука.

Помимо этого, в ближайшее время завершится капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва на улице Ольги Берггольц, детской библиотеки №8 и подростково-молодежного клуба «Лидер».

«Мы сохранили стабильную экономическую и социальную обстановку. Это результат общей работы администрации, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, представителей промышленности, малого бизнеса и наших жителей», — цитирует главу Невского района Алексея Гульчука сайт Piter.TV.

Напомним, что в прошлом году в районе уже были открыты 12 новых образовательных объектов — пять школ и семь детских садов.