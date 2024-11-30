Тревожный чемоданчик обойдется россиянам дороже 13 тысяч рублей

Набор необходимых вещей для выживания в экстремальных ситуациях будет стоить примерно 13 500 рублей. Стоимость «тревожного чемоданчика», который МЧС рекомендовало иметь под рукой, подсчитало издание «Абзац» .

Набор предметов нужен на тот случай, если будет необходимо экстренно покинуть дом на несколько дней. Рекомендуется взять фонарик, спички, нож, радиоприемник, продукты, средства первой медпомощи и деньги.

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве Светлана Сазанова рассказала, что для сбора такой сумки можно пойти в ближайшие магазины или закупиться на маркетплейсах. Необходимо не забывать, что задача «тревожного чемоданчика» — обеспечить безопасность на определенный срок, добавила она.

Набор рекомендуют сформировать тем, кто живет рядом с опасными промышленными предприятиями или в зоне потенциальных вооруженных конфликтов. «Тревожные чемоданчики» также готовят в случае угрозы пожаров, наводнений или землетрясений.

МЧС посоветовало собирать вещи по туристическому правилу и класть только самое необходимое. Еду следует размещать на дне сумки, а белье — сверху.