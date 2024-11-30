Тревожный чемоданчик обойдется россиянам дороже 13 тысяч рублей
«Абзац»: тревожный чемоданчик будет стоить порядка 13,5 тысячи рублей
Набор необходимых вещей для выживания в экстремальных ситуациях будет стоить примерно 13 500 рублей. Стоимость «тревожного чемоданчика», который МЧС рекомендовало иметь под рукой, подсчитало издание «Абзац».
Набор предметов нужен на тот случай, если будет необходимо экстренно покинуть дом на несколько дней. Рекомендуется взять фонарик, спички, нож, радиоприемник, продукты, средства первой медпомощи и деньги.
Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве Светлана Сазанова рассказала, что для сбора такой сумки можно пойти в ближайшие магазины или закупиться на маркетплейсах. Необходимо не забывать, что задача «тревожного чемоданчика» — обеспечить безопасность на определенный срок, добавила она.
Набор рекомендуют сформировать тем, кто живет рядом с опасными промышленными предприятиями или в зоне потенциальных вооруженных конфликтов. «Тревожные чемоданчики» также готовят в случае угрозы пожаров, наводнений или землетрясений.
МЧС посоветовало собирать вещи по туристическому правилу и класть только самое необходимое. Еду следует размещать на дне сумки, а белье — сверху.