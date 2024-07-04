Третий подряд суточный тепловой рекорд допустили в Москве 4 июля

Синоптик Леус: 4 июля в Москве не исключен третий подряд тепловой рекорд

Жара до +34 градусов и кратковременные дожди с грозами ожидаются в Москве в четверг, 4 июля. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, влиять на формирование погоды в столичном регионе будет теплый сектор циклона с запада и гребень антициклона с востока. С учетом этого в столице и окрестностях прогнозируется переменная облачность.

«Ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в Москве +32…+34, по области +30…+ 35 градусов тепла», — уточнил Леус.

Скорость юго-восточного ветра составит 4-9 метра секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 743 миллиметра ртутного столба

«В такой ситуации в Москве не исключено обновление очередного, уже третьего подряд, суточного рекорда максимальной температуры воздуха», — отметил специалист.

Пока для 4 июля он составляет +33,7 градуса, добавил Леус, а зафиксирован такой показатель был в 1938 году.

Ранее о сохранении очень жаркой погоды москвичей предупредил мэр города Сергей Собянин. В дневные часы он рекомендовал по возможности не выходить на улицу, особенно это касается беременных женщин, пожилых людей и детей.

В пятницу, 5 июля, в Москве ожидают сильный ливень, грозу с градом и шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду.