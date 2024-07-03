Москвичей предупредили об аномальной жаре 4 июля и резкой смене погоды 5 июля

Собянин предупредил об аномальной жаре 4 июля и грозе 5 июля в Москве

Столичный градоначальник Сергей Собянин предупредил москвичей и гостей города о резкой смене погоды 4 и 5 июля, попросив проявить внимательность и осторожность на улицах. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Собянин сообщил, что в четверг в столице сохранится очень жаркая погода, причем температура воздуха днем превысит климатическую норму и поднимется выше +30 градусов. В это время пожилым людям, беременным и детям лучше остаться дома.

Мэр добавил, что городские службы в эти дни работают в усиленном режиме, а на станциях метро, где температура превышает норму, а также на некоторых станциях МЦД, железнодорожных вокзалах и на причалах речного электротранспорта людям будут раздавать питьевую воду.

«В пятницу синоптики прогнозируют резкую перемену погоды: сильный ливень, ветер, грозу и даже град. При грозе — шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду», — добавил градоначальник.

По словам Собянина, ожидаются осадки свыше 50% от месячной нормы.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в столице пока не прогнозируется ураган в пятницу, 5 июля.