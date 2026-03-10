Россиянам назвали две отрасли со средней зарплатой более 500 тысяч рублей

РИА «Новости»: только в 2 отраслях в России зарплата превысила 500 тысяч рублей

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и денежное посредничество — единственные отрасли, в которых средняя зарплата сотрудников превышает 500 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» по итогам анализа статистики за декабрь 2025 года.

Работники НПФ в среднем получали 516,6 тысячи рублей, денежные посредники — 515,3 тысячи рублей. В декабре предыдущего года порог в полмиллиона рублей преодолели только сотрудники НПФ.

В топ-5 отраслей с максимальными зарплатами оказались добыча нефти и газа (450 тысяч рублей), производство кассет и дисков (405 тысяч) и вспомогательная деятельность в сфере финансов (почти 389 тысяч). В десятке также — сфера звукозаписи и издания музыки и воздушные пассажирские перевозки (по 367,5 тысячи), общественные и гуманитарные науки (364,9 тысячи), организация конференций и выставок (331,8 тысячи рублей).

При анализе учитывалась средняя начисленная зарплата за месяц до вычета налогов, с премиями и бонусами, с учетом дохода всех сотрудников.

В 2025 году в пяти российских регионах средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей. Это Москва, Чукотка, Магаданская область, ЯНАО и Камчатка.