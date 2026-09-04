Тренер по осознанным снам и преподаватель гуслей стали героями первого выпуска проекта Life.ru «Продленка»

К новому учебному году Life.ru открыл для взрослых необычную «Продленку». Проект посвящен навыкам, которых не было в школьной программе, но которым россияне готовы учиться за деньги. Журналисты выяснили, кто и зачем платит за уроки джигитовки, фланкировки шашкой или скоростной сборки кубика Рубика.

Среди героев первого выпуска — тренер по осознанным сновидениям из Новосибирска Степан Юсин. Его индивидуальный курс стоит от 200 тысяч рублей, а ученики — люди 40–50 лет, увлеченные эзотерикой.

Преподаватель гуслей Елена Королева учит музыке даже пенсионеров старше 60 лет. За 10 минут она может научить играть первый наигрыш, среди которых есть саундтрек к игре Mortal Kombat. Тренер по джигитовке Дмитрий Кириллов берет от двух до пяти тысяч рублей за умение ездить стоя в седле.

Впереди у проекта еще более экзотическое расписание: японская каллиграфия, светский этикет (курс до 30 тысяч), генеалогия и услуги организаторов знакомств «под ключ» за 150 тысяч в месяц. Героев объединяет одно: их ученики давно окончили школу, но продолжают искать знания ради хобби или новой профессии. Цикл материалов выходит на Life.ru весь сентябрь.