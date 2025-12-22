Тренер Бахтурина развеяла популярные мифы о похудении перед праздниками

В преддверии новогодних праздников многие задумываются о том, как быстро сбросить несколько килограммов. Старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала «Известиям» , почему не стоит слепо верить популярным мифам о похудении.

Один из самых распространенных мифов — голодание и очищение помогут легко пережить застолья. Однако, по словам Бахтуриной, резкое урезание калорий замедляет метаболизм. Организм переходит в режим энергосбережения и начинает сохранять запасы. Как следствие — переедание в день праздника и набор веса после него.

Еще один миф — упражнения для пресса и обматывание пищевой пленкой помогут избавиться от жира на животе и бедрах. Тренер отметила, что жир — это системный запас энергии, который расходуется из всего тела одновременно. Можно сделать тысячу скручиваний, но это только укрепит мышцы под жиром, а сам жир останется на месте.

Также распространен миф о чудодейственных таблетках, чаях и жиросжигателях. По мнению специалиста, никакие БАДы не заменят правильного питания и физической активности. Если энергетический баланс положительный, то человек ест больше, чем тратит, и никакие сжигатели не помогут.

«Стройность и красивая фигура — это непрерывная работа с вниманием к питанию и движению. Необходимо начать питаться правильно, создавая небольшой дефицит калорий», — заключила Бахтурина.

Ранее Sohu указал на связь приема завтрака и уровня сахара в крови в течение дня. Согласно публикации, у людей, потребляющих малоуглеводный завтрак, уровень сахара в крови более стабилен по сравнению с теми, кто отдает предпочтение высокоуглеводному.