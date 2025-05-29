Трехдневные речные рейсы запустят между Нижним Новгородом и Пермью

Компания «Водолет», специализирующаяся на организации скоростного речного транспорта, планирует значительное расширение своей сети маршрутов. Вскоре туристы смогут путешествовать новым маршрутом из Нижнего Новгорода через Казань и Сарапул прямо до Перми. Об этом объявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале, его слова привело НИА «Нижний Новгород».
Поездка займет три дня с остановками и ночевками в промежуточных городах. Сейчас компания работает над созданием второго маршрута, соединяющего Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Тольятти и Самару. Этот двухдневный круиз позволит путешественникам насладиться красотами Поволжья и отдохнуть ночью в гостеприимной Казани.
Расширяя туристические возможности водного транспорта, власти региона надеются привлечь больше туристов и создать новые точки притяжения для отдыха россиян.
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