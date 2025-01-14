Требует доработки. В Госдуме оценили идею запрета на увольнение единственного кормильца

Правительство России поддержало законопроект, расширяющий запрет на увольнение единственного кормильца в многодетной семье. Депутат Госдумы Ярослав Нилов на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко заметил, что проект необходимо доработать.

«Мы не должны создавать таких условий, при которых будем осложнять трудоустройство родителям в многодетной семье. Работодатель найдет другие способы отказать в трудоустройстве, понимая, что эта категория родителей для него может быть не очень удобной», — заявил он.

Нилов отметил, что при этом создается неравенство. К тому же сам многодетный родитель, пользуясь льготами, сможет относиться к работе спустя рукава.

Ранее он предложил закрепить образ многодетной семьи в рекламных роликах, чтобы откладывать в головах россиян подсознательную мысль, что детей должно быть больше двух. У самого Нилова, судя пл открытым источникам, есть сын.