Депутат Нилов предложил показывать в рекламе только многодетные семьи

Законопроект об использовании в рекламных роликах образ многодетных семей подготовила партия ЛДПР. После окончания новогодних каникул документ внесут на рассмотрение в Госдуму. Об этом в комментарии сайту kp.ru заявил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он подчеркнул, что идею партии подсказали избиратели, с которыми депутаты встречались в декабре прошлого года. В ходе беседы с общественными организациями многодетных появилась такая мысль пропагандировать образ семьи с большим количеством детей.

«Имеется ввиду, что при использовании образа семьи в [рекламных] роликах, можно показывать только многодетных. Чтобы у россиян на подсознательном уровне отпечатывалось, что семья — это много детей. А не один там, или два», — заявил Нилов.

Президент России Владимир Путин на декабрьском заседании Госсовета объявил, что меры поддержки семей с детьми должны носить регулярный характер, так как это главный способ решения демографической проблемы, которая стоит перед страной.

Глава государства подчеркнул, что нужно значительно сократить число проблем, с которыми сталкиваются многодетные россияне, а также предложил распространить на женщин со званием «Мать-героиня» социальные гарантии, положенные Героям Труда.