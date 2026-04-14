Траты на борьбу с борщевиком в Тульской области увеличились в два раза

В Тульской области за два года расходы на борьбу с борщевиком увеличились вдвое. В 2025 году на эти цели выделили 49,3 миллиона рублей. Для сравнения: в 2024 году потратили 37,6 миллиона рублей, а в 2023-м — 24,4 миллиона рублей, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, сообщил «ТСН24» .

Контракты на обработку территорий от борщевика в 2026 году заключили на месяц раньше, еще в марте. Губернатор Дмитрий Миляев подчеркнул важность заблаговременной борьбы с растением, чтобы предотвратить его распространение.

В Туле на обработку территорий потратят минимум 6,6 миллиона рублей. На сайте госзакупок уже найдены пять контрактов для различных округов города.

Помимо Тулы, проблемными территориями по борщевику считаются Заокский и Ясногорский районы. В Заокском районе ежегодно на обработку тратят почти по 7 миллионов рублей, а также около миллиона — на механическую борьбу. В Ясногорском районе в 2026 году на борьбу с растением выделят 4 миллиона рублей.

Еще в 2021 году губернатор Алексей Дюмин высказывал идею использования борщевика в промышленности. Однако на сегодняшний день растение не находит применения из-за высокой токсичности и связанных с этим рисков.

В 2026 году способы борьбы с борщевиком остаются прежними — химикаты, срезание или выкапывание. Варианты использования растения пока не нашли.