Трансгендер и блогер Наталья Максимова отменила лекцию в Москве

Блогер-трансгендер* Наталья Максимова за день до проведения отменила лекцию с парфюмерной дегустацией «Ароматы в кино» в московском отеле Marco Polo. Об этом она сообщила в Telegram-канале .

Причин отмены лекции автор уточнять не стала, но подчеркнула, что очень сожалеет о том, что не может выступить.

«Поняла, что давно не рассказывала никому о своей политической позиции и отношении к событиям в мире. Как соберусь с силами, обязательно расскажу. Но совершенно точно я не враг и не на „той стороне“», — написала Максимова.

Она добавила, что за последние два года познакомилась с новыми людьми, которые сильно повлияли не ее мировоззрение.

По данным Telegram-канала Shot, Максимова отменила лекцию не самостоятельно, а после запрета. Кто именно выступил с таким требованием, авторы публикации не уточнили.

При этом они отметили, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уже потребовал проверить Максимову на предмет дискредитации Вооруженных сил России.

Наталья Максимова — уроженка Казахстана. Она сменила пол в 1999 году, когда ей было 24 года. В России тесно сотрудничала с актрисой и режиссером Ренатой Литвиновой, а также появлялась на различных мероприятиях светской Москвы. В 2020 году российская версия журнала Tatler поместила Максимову на обложку.

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) добились от сбежавшего из России музыканта Левы Би-2** (Егора Бортника**) неожиданного признания. Артист заявил, что у него нет понятия «родина», так как он 19 лет живет в разных странах.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.

**Признан в России иностранным агентом.