Традиционный сплав на секс-куклах отменили в Ленобласти

«Фонтанка»: сплав на секс-куклах в Ленобласти отменили по рекомендации полиции

Шуточный сплав на секс-куклах Bubble Baba Challenge отменили в Ленинградской области. Организатор и идейный вдохновитель соревнований Дмитрий Булавинов объяснил «Фонтанке» , что такое решение приняли из-за позиции властей.

Заявку на проведение мероприятие подали весной. На запрос ответило ОМВД по Приозерскому району. В полиции указали, что проведение сплава на надувных куклах для взрослых вызывает «негативный резонанс» в обществе. Соревнования настоятельно рекомендовали отменить.

Организаторы пояснили, что хотя «настоятельные рекомендации» не являются абсолютным запретом, проведение мероприятия в этом случае было бы «как минимум, легкомысленно».

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